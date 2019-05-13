ترامب يحذر الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأميركية

حذر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​الصين​ من الرد على الرسوم الجمركية الأميركية، معتبراً أن تصعيداً إضافياً في الحرب التجارية بين بكين و​واشنطن​ "سيزيد الأمور سوءاً".

واعتبر ترامب في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الصين استفادت من ​الولايات المتحدة​ لسنوات طويلة حتى تقدموا علينا، رؤساؤنا لم يقوموا بعملهم. لذلك يجب على الصين ألا ترد - ذلك سيزيد الأمور سوءاً"، وذلك فيما تبدأ الولايات المتحدة الاثنين إجراءات رفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين.