ترامب يحذر الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأميركية

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأميركية، معتبراً أن تصعيداً إضافياً في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن "سيزيد الأمور سوءاً".
واعتبر ترامب في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الصين استفادت من الولايات المتحدة لسنوات طويلة حتى تقدموا علينا، رؤساؤنا لم يقوموا بعملهم. لذلك يجب على الصين ألا ترد - ذلك سيزيد الأمور سوءاً"، وذلك فيما تبدأ الولايات المتحدة الاثنين إجراءات رفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين.
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