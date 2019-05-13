خارجية الكويت تدين أعمال التخريب لـ 4 سفن قبالة السواحل الإماراتية

دانت وزارة ​الخارجية الكويتية​ "أعمال التخريب لـ 4 سفن قبالة السواحل ​الإمارات​ية"، معتبرة ان "استهداف ​السفن​ قبالة الإمارات عمل إجرامي ويشكل انتهاكا للقانون الدولي". وطالبت الخارجية الكويتية "​المجتمع الدولي​ بالتحرك لوضع حد للأعمال الإجرامية باستهداف الملاحة". وفي وقت سابق دان الأمين العام لجامعة دول العربية ​أحمد أبو الغيط​ "تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياة الإقليمية الإماراتية"، معتبرا أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل مساسا خطيرا بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري"، مشددا على أن "التهديدات التي تتعرض لها حدود أي دولة عضو بالجامعة مساس غير مقبول ب​الأمن​".

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