وزارة الخارجية الروسية: سنتعاون مع الجميع لصالح معاهدة عدم الانتشار

أعلنت ​الخارجية الروسية​، أن "​موسكو​ ستبقى ملتزمة، بمزيد من التعاون ​البناء​ مع جميع الأفرقاء، لصالح مراجعة واستعراض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، متوقعة أن "يخدم مؤتمر الاستعراض في عام 2020، أهداف تعزيز نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأوضحت الخارجية في بيان أن "اللجنة التحضيرية، تمكنت خلال جلستها، من حل جميع القضايا الإجرائية"، مؤكدة أن "التحضير للمؤتمر، يجري على قدم وساق، ودخل في المرحلة الفعالة إعداد التقارير الوطنية. وسيجري على مستويات وضمن أشكال مختلفة، تبادل للآراء حول الطرق المحددة لتعزيز معاهدة عدم الانتشار، وزيادة فعاليتها، وضمان اتباع نهج متوازن تجاه عناصر دعائمها الأساسية"، مشددة على أن "​روسيا​ منفتحة لمناقشة أية أفكار سليمة تهدف إلى الحفاظ على صلاحية معاهدة عدم الانتشار والتطبيق المستقر للسلم و​الأمن​".

يذكر أن مؤتمر الجهات المشاركة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، سيعقد في الفترة من 20 نيسان إلى 22 ايار عام 2020. وفي الفترة من 29 نيسان إلى 10 أيار الحالي، جرت في ​نيويورك​، جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المشاركين في معاهدة حظر الانتشار.

وعادة تقوم اللجنة التحضيرية، بعقد جلساتها بشكل دوري، مرة في كل سنة من السنوات الثلاث قبيل انعقاد مؤتمر الاستعراض.

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