منظمات حقوقية دولية تطالب بكشف مصير المخفيين قسراً في سوريا

طالبت ثماني ​منظمات حقوقية​ دولية وسورية، بينها العفو الدولية و​هيومن رايتس ووتش​، ​المجتمع الدولي​ بالضغط على كافة أطراف النزاع في ​سوريا​ للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي.

وحثّت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في ​مجلس الأمن​ على "التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين".