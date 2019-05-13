إبراهيم أمين السيد من بكركي: صفير شخصية دينية كبيرة وجئنا لنقدم واجب العزاء

أكد رئيس المجلس السياسي في "​حزب الله​" إبراهيم أمين السيد "أننا تشرفنا بزيارة الصرح البطريركي ممثلين "حزب الهس" والأمين العام للحزب ​السيد حسن نصر الله​ لتقديم واجب العزاء". وفي تصريح له، عقب لقاء وفد الحزب ب​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ لتقديم واجب العزاء، أكد أمين السيد أن "صفير شخصية دينية كبيرة"، مشيراً الى أنه "رحل أحد رجالات ​لبنان​ حيث يفقد في هذه الأيام هذه الشخصية"، لافتاً الى أنه "من واجبنا ان نقدم الواجب للبطريرك الراعي، ونحن هنا لنعبر عن تعازينا"، مؤكداً أنه "ليس هناك ما يمنع من مشاركتنا في مراسم دفن البطريرك صفير".

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