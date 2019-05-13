شبيب أصدر قراراً بتعيين قائد جديد لفوج اطفاء مدينة بيروت

اصدر محافظ بيروت ​زياد شبيب​ قراراً بتعيين العقيد نبيل خنكرلي قائداً لفوج اطفاء ​مدينة بيروت​ خلفاً للعقيد محمد الحلبي، وشكر المحافظ شبيب كل من العقيد الحلبي ومساعد القائد الرائد ​جاك الخوري​ على الجهد الذي بذلاه من اجل أن يرقى فوج الاطفاء الى المستوى اللائق للقيام بالمهام الانسانية والانقاذية الموكلة اليه.

كما أعطى المحافظ شبيب للقائد الجديد التوجيهات اللازمة لمتابعة ما بدأه سلفه والنهوض بالفوج وتطويره ليبقى على جهوزية تامة ودائمة لخدمة مدينة بيروت ومد يد العون لأهلها وسكانها على مدار الساعة .