نقابة مستخدمي الضمان: للتوقف عن العمل الاربعاء والكف عن التعرض لاستقلالية الصندوق

دعا المجلس التنفيذي ل​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ "​الحكومة​ الكف عن التعرض لاستقلالية الضمان الإدارية والمالية، وأن القصد من النوايا التي تدعو إلى خفض رواتب ​مستخدمي الضمان​ لا تساهم في تخفيض ​العجز​ في ​الموازنة​ العامة، وأي كلام بخلاف ذلك فهو باطل وتظليلي، ونؤكد للحكومة مجتمعة وللمرة الألف أن ​سلسلة الرتب والرواتب​ لم يستفد منها موظفو الضمان، وذلك نظرا لما يحاك في الغرف السوداء ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومستخدميه، والطروحات المدمرة من خلال المشاريع المطروحة، التي ستؤدي حكما إلى قتل مؤسسة الضمان وإلى تعسف ظالم سيقع على العاملين في هذه المؤسسة الوطنية وعائلاتهم، بقصد إفقارهم، وإلى ضرب العدالة الاجتماعية على حساب المستخدمين والمضمونين على حد سواء".

وطالب البيان "المضمونين كافة في القطاعين العام والخاص إلى التحرك والمشاركة في مواجهة المشاريع التي تستهدف مكاسبهم وتعويضاتهم واستشفاء عائلاتهم، ويكفي أن نذكر بأن الدولة وأصحاب العمل تمتنع عن دفع مستحقات الضمان التي بذمتها، وكأن الهدف إفقار الضمان والمضمونين".

ودعت النقابة الى "التوقف عن العمل يوم الاربعاء المقبل، في المراكز كافة والحضور إلى مكاتبهم، ومن ثم الانطلاق للتجمع بكثافة للاعتصام أمام القصر الحكومي الساعة الحادية عشرة، للانطلاق بصرخة مدوية علها تصل آذان أعضاء الحكومة جميعا".