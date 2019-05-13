شرطة بلدية طرابلس ضبطت مواد غذائية منتهية الصلاحية وأتلفتها

ضبطت دورية من ​شرطة بلدية طرابلس​ يرافقها المراقب الصحي في ​البلدية​ هناء الوزة، كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وهي عبارة عن حليب أطفال وشوكولا وبعض أنواع الأجبان، وغيرها من المأكولات والمواد الغذائية المعلبة، وذلك في احد المحال في منطقة الرفاعية في الأسواق القديمة. وتم نقل المضبوطات بإشراف جهة الاختصاص الى المكب، حيث تم اتلافها بطريقة الحرق.

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