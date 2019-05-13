إنشاء مكتب التواصل والمعلومات في الجامعة اللبنانية

أُنشئ في ​الجامعة اللبنانية​ مكتب التواصل والمعلومات الذي يتبع مباشرة لرئاسة الجامعة.

وتتلخص مهمات المكتب الداخلية والخارجية بالإشراف على محتوى موقع الجامعة وتحديث بياناته وتغطية ​أخبار​ الكليات والمعاهد عبر الموقع وصفحة الجامعة على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ وترجمتها إلى الفرنسية والإنكليزية، فضلًا عن إنشاء أرشيف لحفظ ذاكرة الجامعة.

ويتولى مكتب التواصل والمعلومات التعاون مع وسائل الإعلام الرقمية ومتابعة روزنامة النشاطات السنوية والمساهمة في إنتاج المنشورات المُعرّفة بالجامعة، إضافة إلى سائر المهمات التي يكلفه بها رئيس الجامعة.