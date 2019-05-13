لجنة الدفاع أقرت مشروع قانون للتعاون الدفاعي بين لبنان والبرازيل

أفادت مراسلة ​النشرة​ في ​مجلس النواب​، ان ​لجنة الدفاع​ برئاسة النائب ​سمير الجسر​ اقرت بجلستيها اليوم مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين الحكومتين اللبنانية والبرازيلية، وكذلك درس النواب المجتمعون اقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض المواد المتعلقة ب​قانون البلديات​ وجرت مناقشة الاسباب الموجبة، وارجئ البحث بهذا التعديل الى الجلسة المقبلة.

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