غرفة القاهرة تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى لنادي "تجار المحروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

أعلن إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء "نادي تجار المحروسة"، بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، واستلامها رسميًا عن طريق اللجنة المشكلة من الغرفة لهذا الشأن.

وقال العربي، في بيان اليوم الاثنين، إن المرحلة الأولى التي انتهى تنفيذها تشمل المبنى الاجتماعي، ومبنى البوابة الرئيسية للنادي، ومبنى مجمع حمامات السباحة، وذلك بتكلفة بلغت حوالي 25 مليون جنيه.

وأضاف العربي أن المرحلة الأولى في المشروع تعتبر الأصعب بين مراحل إنشاء نادي تجار المحروسة، "لأن المراحل التأسيسية في أي مشروع تستغرق دائما وقتًا طويلًا".

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وذكر العربي، أن الغرفة رصدت ما يقرب من 70 مليون جنيه للبدء في المرحلة الثانية، وتشمل التشطيبات النهائية للمبنى الاجتماعي، وحمامات السباحة، والملاعب الرياضية، والمنطقة الخضراء والحدائق، مشيرا إلى أنها مرحلة لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى التأسيسية.

وأكد العربي، أن نادي تجارالمحروسة سيصبح صرحًا رياضيًا اجتماعيًا ترفيهيًا مهمًا للتجار عندما يتم الانتهاء من إنشائه.

ويعتبر النادي من ضمن مطالب تجار القاهرة بعد مشروع الرعاية الصحية وما يتبعه من إضافات تفيد التاجر على مستوى أولويات الخدمات التي يحتاجها مثل بوليصة التأمين على حياته وممتلكاته، بحسب العربي.