"أوبر" تعدّل طريقة محاسبة الركاب وتحدد الأجرة قبل بدأ الرحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:
أرسلت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، رسالة إلكترونية، لعملائها، أمس الأحد، بخصوص تعديل طريقة محاسبة الركاب، بتحديد قيمة الأجرة في بداية الرحلة.
وقالت أوبر في الرسالة إنها "ستحدد قيمة الأجرة بالضبط، بناء على الوجهة التي تم إدراجها، بدلا من نطاق الأجرة بحد أدنى والحد الأقصى المقدر قبل الرحلة".
وأضافت الشركة أن "التسعير المسبق يجعل الركوب أكثر بساطة ولا توجد رياضيات معقدة ولا مفاجأت".
وقال مصدر في الشركة لمصراوي، إن "قيمة الأجرة ستظهر للراكب على وجه التحديد بعد إدخال موقع التحرك ومكان الوصول، بعد أن كانت تظهر تكلفة تقديرية للرحلة تتراوح ما بين حدين أدنى وأقصى".
وبحسب رسالة أوبر فإن هذا النظام في المحاسبة سيطبق على خدمتي أوبر إكس وأوبر سيلكت.
وقال المصدر، إن طريقة الحساب الجديدة تعتمد على أساس المسافة والوقت المقدر للوصول والطريق الأنسب والحالة المرورية والطرق المعتمدة عادة لمكان إقلال العميل وتوصيله.
وقالت أوبر في رسالتها إنه في حالة تغيير الوجهة أثناء الرحلة أو التوقف المتعدد أثناء الرحلة، فإن التطبيق سيحسب الأجرة بناء على الوقت الفعلي والمسافة المقطوعة.
ولم تشر أوبر في رسالتها إلى أنها رفعت أسعار خدماتها بعد تطبيق الطريقة الجديدة في حساب الأجرة.
هذا ولم تقم شركة كريم بأي تعديلات حتى الآن على طريقة حساب العميل، واحتفظت بطريقة تحديد الحد الأدنى والأقصى للرحلة.
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