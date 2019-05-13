فريق الرصد البيئي يواصل تنفيذ خطته في شرق الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى فريق الرصد البيئي، بفرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا، قياسات رصد هواء مدينة المنصورة في 9 نقاط (ميدان سندوب - مستشفى التأمين الصحي بسندوب - عوض الله - المعسكر - مبنى المحافظة - كوبري طلخا - بوابة كلية علوم - برج الشيماء - ميدان مشعل) بالإضافة إلى قياسات مداخن محارق المستشفيات، وذلك في إطار خطة الرصد البيئي الدورية التي تنفذها وزارة البيئة في جميع المحافظات.

وحسب بيان، اليوم، أجرى الفريق حملة بالمرور على مصنع تدوير القمامة بمركز ومدينة أجا للوقوف على الوضع البيئي بالمصنع، بالإضافة إلى تفقد الأشجار التي تم زراعتها بحديقة الوحدة المحلية بمنية محلة دمنه ضمن متابعة الوزارة لفعاليات حملات التشجير وزيادة المسطحات الخضراء المنفذة، والتي تهدف إلى حث المواطنين على الحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء ومدى نفعها للبيئ