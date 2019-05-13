155 إبلاغ عن جرائم اغتصاب أطفال وزواج قاصرات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية دور وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل، وذلك من خلال استراتيجية عمل مُحدد للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

من جانبها، قالت سرية محمد، مديرة مكتب حماية الطفل بالشرقية، إن الوحدة تلقت خلال العام الجاري 155 بلاغًا، تنوعت ما بين: "اغتصاب – زواج بعض الأطفال قبل بلوغ السن القانوني – العنف الأسري – التنمر – التسول – إيواء أطفال بلا مأوى".

وأوضحت سرية، أنه تم التعامل مع جميع البلاغات فورًا وحلها، للحفاظ على الطفل وحمايته، لافتةً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من المحافظات لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من التجارب المختلفة لحماية الطفل والحفاظ عليه من الشارع وتقديم مواطن يساهم في تقدم ورقي المجتمع.

وأشارت، إلى أن هناك جهودًا لتطوير منظومة حماية الطفل بها والعمل عليها في الفترة القادمة وتنفيذ دورات للعاملين بوحدات للتدريب على طرق حماية الطفل وآليات الرصد، وكذا التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر وتفعيل الخط الساخن 16000 لاستقبال شكاوى نجدة الأطفال عليه.