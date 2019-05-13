ليبيا / أحمد المسماري : هناك خطّ مفتوح بين تركيا ومصراتة وقوّات الوفاق إستعملت طائراتٍ تركيّة دون...

وكالات- إتّهم المتحدث بإسم قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في شرق البلاد "أحمد المسماري" القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني باستخدام طائرات بدون طيار تركية في الحرب الدائرة بالأطراف الجنوبية للعاصمة الليبية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده من شرق البلاد في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الأحد 12 ماي 2019 : "إن قوات الوفاق استعملت الطائرات التركية بعد إسقاط طائرات تابعة لها، وإعطاب طائرات أخرى"، متّهماً الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بالزج بتقنيات عسكرية تركية في ليبيا بعد تصريحه علانية ضد قوات المشير خليفة حفتر، وواصفاً إياه بالإرهابي المأجور.

كما اتهم المسماري قوات الوفاق باختطاف طيّار مدني يعمل لدى الخطوط الجوية الليبية ويدعى "نوري الأطرش"، بعد اكتشاف الأخير رحلة مشبوهة إلى تركيا قامت بها طائرة من نوع إيرباص 330 تتبع الخطوط الليبية.

وقال: "أُعلِن عن رحلة لطائرة إيرباص 330 متّجهة إلى تركيا لنقل شخصيات مهمة، ولكن الطائرة أقلعت بطاقمها فقط، وبوقود كامل، وعندما وصلت إلى تركيا، تم توجيهها إلى مطار آخر حيث شُحِنت ببضاعة مشبوهة قد تكون معدّات عسكرية من أي نوع، ما أجبر الطاقم على إفراغ نصف الوقود حتى تستطيع الطائرة الإقلاع والهبوط".

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وأضاف: "توجهت الطائرة لمطار مصراتة حيث أفرغت الشحنة، ثم إلى مطار معيتيقة، وفي اليوم التالي جاء الطيار نوري الأطرش لاستلام الطائرة فتفاجأ بالرحلة المشبوهة في كتيب الطائرة، الأمر الذي قد يكون دفعه للتساؤل، فتم اختطافه مباشرة، وهنا نريد أن نضع الشعب الليبي والمجتمع الدولي أمام الحقيقة التي تقول إن هناك خطاً جويا وبحرياً مفتوحاً بين تركيا ومدينة مصراتة".

وحول المعارك الميدانية الجارية في الأطراف الجنوبية لطرابلس منذ الرابع من أفريل الماضي، أفاد المسماري بمحاولة قواتهم جر المعركة إلى الأماكن المفتوحة والأكثر ملائمة للعمليات البرية والجوية، وأشار إلى بدء تلاشي بعض ممن سمّاهم بالمليشيات، بعد مقتل قيادات منها وتدمير مستودعات أسلحة وذخائر في عدة أماكن، وقال: "المعركة تسير بشكل جيد وحسب المهنية التعبوية للقتال داخل الأماكن المزدحمة وشبه المزدحمة بالسكان".

وكشف المسماري عن ضربات جوية عديدة أطلقتها قواتهم الجوية الأسبوع الماضي استهدفت آليات ومدرعات ومخازن ذخيرة في مناطق: بئر الغنم، وجنوب الزاوية، والكسارات، والعزيزية، والسعدية، والسواني، وغوط الرمّان، وعين زارة، ومحيط معسكر اليرموك، وختم قائلاً: "إن شعور الهزيمة بدأ يطغى على قوات الوفاق".