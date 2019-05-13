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جرحى في إطلاق نار شمال فرنسا

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وأشارت الصحيفة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا.

وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، خمسة أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.

وصرح مكتب المدعي العام بأن شخصين فقط لا يزالان في المستشفى.

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كما قال المدعي العام إن صوت الطلقات النارية في حي آميان الشمالي سمع حوالي الساعة 1:45 من يوم الأحد، مؤكدا أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.

إلى ذلك، بينت الصحيفة الفرنسية أن الشرطة فتحت تحقيقا في عملية إطلاق النار، واستجوبت العديد من الأشخاص ووضعت أحدهم في الحجز.

 

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