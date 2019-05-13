وأشارت الصحيفة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا.
وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، خمسة أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.
وصرح مكتب المدعي العام بأن شخصين فقط لا يزالان في المستشفى.
كما قال المدعي العام إن صوت الطلقات النارية في حي آميان الشمالي سمع حوالي الساعة 1:45 من يوم الأحد، مؤكدا أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.
إلى ذلك، بينت الصحيفة الفرنسية أن الشرطة فتحت تحقيقا في عملية إطلاق النار، واستجوبت العديد من الأشخاص ووضعت أحدهم في الحجز.
كانت هذه تفاصيل خبر جرحى في إطلاق نار شمال فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.