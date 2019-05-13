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الصين تشارك في الجولة السادسة من الحوار السياسي مع اليابان

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي، سيزور اليابان، خلال

الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري، بناء على دعوة من شوتارو ياشي مستشار الأمن الوطني الياباني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ
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شوانغ- في تصريح اليوم- إن المسؤولين سيعقدان الجولة السادسة من الحوار السياسي رفيع المستوى بين الصين واليابان، موضحا أنه خلال الحوار، الذي يمثل خطة تشاور سنوية اتفق عليها الجانبان، سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات الصينية اليابانية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
 
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