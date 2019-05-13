مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية بريف حماة

قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم الاثنين جراء مواصلة المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائها بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة بريف حماة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المجموعات الإرهابية استهدفت عددا من القذائف الصاروخية مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

فيما ردت وحدات الجيش على الاعتداء الإرهابي واستهدفت مواقع الإرهابيين بضربات مركزة، ما أدى إلى تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع إصابات في صفوفهم.

وقتل أمس 4 أطفال وامرأة وأصيب 6 أطفال آخرون جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المتمركزة في محافظة إدلب بالصواريخ على مركز تعليمي للأطفال في مدينة السقيلبية شمال مدينة حماة.

الصاروخية مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.فيما ردت وحدات الجيش على الاعتداء الإرهابي واستهدفت مواقع الإرهابيين بضربات مركزة، ما أدى إلى تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع إصابات في صفوفهم.وقتل أمس 4 أطفال وامرأة وأصيب 6 أطفال آخرون جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المتمركزة في محافظة إدلب بالصواريخ على مركز تعليمي للأطفال في مدينة السقيلبية شمال مدينة حماة.

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