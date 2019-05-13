الجيش اليمني يقتل 16 حوثيًا ويأسر قيادي في جبال حام بالجوف

تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم شنته مليشيات الحوثي في جبال حام بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل 16 حوثيا، وأسر قيادي يدعى أبو علي المؤيد.

وذكرت مصادر يمنية- وفقا لقناة العربية الحدث الإخبارية- أن القوات اليمنية تصدت لهجوم شنته المليشيات الانقلابية في المحافظة، فضلا عن اشتباكات متقطعة في سلسلة جبال مران.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من مخازن الأسلحة والألغام مختلفة الأحجام تم اغتنامها من المليشيات في صعدة، مبينة أن مخزون الأسلحة لدى المليشيات كبيرة، لأنها نهبت كافة معسكرات الجيش اليمني بعد الانقلاب، وعمليات الحصول عليها مستمرة.



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