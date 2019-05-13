خبير روسي: منظومة "إس- 300" وصلت لأمريكا عن طريق أوكرانيا

قال الخبير الروسي ورئيس تحرير مجلة (الدفاع الوطني) الروسية، إيجور كوروتشينكو، إن منظومة (إس-300) الموجودة في الولايات المتحدة، قد تكون وصلت إلى هناك من أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن كوروتشينكو، قوله إنه من المعروف أن هناك برنامج تعاون سري بين وزارتي

الدفاع الأوكرانية والأمريكية في عهد الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، الذي سمح للجانب الأوكراني بإتاحة المجال للولايات المتحدة، للحصول على عينات من المعدات العسكرية السوفييتية، بما في ذلك (إس-300).ويظن الخبير أن تسليم كييف لمنظومةالدفاع الجوي (إس-300) جرى في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن تطوير (إس-300) يعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي، وبالتالي فهي لا تحمل أي معلومات حقيقية سرية حول الأسلحة الروسية.وكانت مجلة (ديفينس بلوج) تناولت صورا لمعدات عسكرية ظهرت في حقل رماية أمريكية، وذلك على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن منظومة (إس-300) تظهر ضمن هذه الصور.