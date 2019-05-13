خبير روسي: منظومة "إس- 300" وصلت لأمريكا عن طريق أوكرانيا

قال الخبير الروسي ورئيس تحرير مجلة (الدفاع الوطني) الروسية، إيجور كوروتشينكو، إن منظومة (إس-300) الموجودة في الولايات المتحدة، قد تكون وصلت إلى هناك من أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن كوروتشينكو، قوله إنه من المعروف أن هناك برنامج تعاون سري بين وزارتي
ويظن الخبير أن تسليم كييف لمنظومة
وكانت مجلة (ديفينس بلوج) تناولت صورا لمعدات عسكرية ظهرت في حقل رماية أمريكية، وذلك على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن منظومة (إس-300) تظهر ضمن هذه الصور.
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