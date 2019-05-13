شاهد.. الصور الأولى للسفن التي تعرضت لعمل تخريبي بخليج عمان

عرضت قناة سكاي نيوز عربية صورا لسفينة تحمل اسم المرزوقة، وهي إحدى السفينتين السعوديتين اللتان تعرضتا للعمل التخريبي أثناء عبورهما من المنطقة.
وكانت إحدى السفينتين السعوديتين في طريقها إلى ميناء رأس تنورة في مدينة الدمام في الخليج العربي لتحميل النفط، ومن ثم الاتجاه إلى عملاء شركة أرامكو في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، أمس الأحد،أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن الجهات المعنية في
وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
وأكدت الإمارات أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي دون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها.
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