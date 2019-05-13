الكويت تدين بشدة عمليات تخريب تعرضت لها 4 سفن بالإمارات

أعرب مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لعمليات التخريب التي تعرضت لها أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، أمس الأحد.
وقال المصدر، في بيان رسمي اليوم الاثنين، إن هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمثل تصعيدا للتوتر في المنطقة، يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة
وأكد وقوف الكويت إلى جانب الإمارات، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أعلنت، أمس، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
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