رئيس بوركينا فاسو يدين هجوم على كنيسة ببلاده

أدان رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري ، الهجوم الذي نفذه مسلحون، أمس الأحد، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم قس خارج كنيسة كاثوليكية في البلاد، الذي يعد ثاني هجوم على المسيحيين في غضون أسبوعين، في دولة تشهد

تزايدا في هجمات المتشددين.ووصف الرئيس البوركيني، حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي، اليوم الاثنين، هذا الهجوم بغير المقبول، كما دعا إلى الهدوء وضبط النفس، وأعرب عن ترحيبه بروح التضامن والتسامح بينالأديان التي طالما دعا إليها مختلف الزعماء الدينيين في البلاد.وأضاف الراديو، أن الحكومة في بوركينا فاسو وصفت هذا الهجوم أيضا بالعمل حقير، بينما أكد وزير الإدارة الإقليمية أن الإرهابيين يهاجمون الدين بهدف تقسيم السكان .وكان المهاجمون أحرقوا بعد مقتل 6 أشخاص، الكنيسة، ونهبوا صيدلية وبعض المتاجر الأخرى، ولاذوا بالفرار في عربات.