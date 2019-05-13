وزير خارجية صربيا: الغرب يضغط علينا بسبب علاقاتنا مع روسيا

قال وزير خارجية صربيا، إيفيتس داتشيتش، اليوم الاثنين، إن الغرب يمارس ضغوطا قوية على سلطات بلاده، بسبب تطور علاقاتها مع روسيا، ومع بعض الدول الأخرى.

وأضاف وزير الخارجية، في مقابلة خاصة مع قناة روسيا اليوم "أن الغرب لديه احتجاج جاهز دائما، ليستخدم في أية مناسبة على علاقاتنا مع روسيا"، مشيرا إلى أن الغرب يعارض أية خطوة تقوم بها

بلاده مثل نظام العبور دون تأشيرة مع الصين، الهند، وإندونيسيا.وأشار إلى أن الغرب لم يكن راضيا أيضا عندما وقعت صربيا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشددا على أن الدول الغربية، تنتهج سياسة المعايير المزدوجة تجاه صربيا، عندما يتعلق الأمر باستخدام الغاز الروسي.ولفت وزير خارجية صربيا، إلى أن الغرب يمتعض فقط عندما تقيم صربيا العلاقات مع الدول الأخرى، أما عندما تقوم سلطات كرواتيا وهنغاريا وألمانيا، بالتعاون مع الصين، فإن الغرب لا يعترض.واستطرد الوزير الصربي قائلا إن الغرب يستخدم سياسة الكيل بمكيالين، فعلى سبيل المثال، يمكن لألمانيا ولعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى شراء الغاز الروسي الذي يتم توفيره عبر خط نقل الغاز "السيل الشمال"، ولكن لا يجوز لصربيا شراء الغاز الروسي، لأن ذلك يؤثر على الغرب بشكل سلبي".