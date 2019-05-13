بدء مرحلة بحث الأدلة في مذبحة مسجدي نيوزيلندا

بدأت نيوزيلندا تحقيقا في مذبحة مسجدي "كرايس تشيرش" ببحث للأدلة اليوم الاثنين، في الوقت الذي تستعد رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للمشاركة باستضافة اجتماع في فرنسا يسعى للحصول على دعم عالمي للتصدي للعنف عبر الإنترنت.
وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية أن اللجنة الملكية في نيوزيلندا ستبحث
وأضافت اللجنة الملكية ـ في بيان لها على الإنترنت ـ إنها ستجمع معلومات حتى شهر
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا قالت إن ما ستتوصل إليه اللجنة سوف يساعد في ضمان عدم تكرار مثل هذا الهجوم ثانية.
كان مسلح يميني متطرف قد قتل 51 شخصا بمسجدين في كرايس تشيرش في 15 مارس الماضي، وبث المذبحة مباشرة على موقع "فيسبوك"، في أسوأ هجوم بالرصاص تشهده نيوزيلندا.
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