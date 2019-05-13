الشرطة الماليزية تعتقل 4 أشخاص للاشتباه في تدبيرهم هجمات في رمضان

قالت الشرطة الماليزية اليوم الإثنين إنها اعتقلت أربعة رجال يشتبه بتدبيرهم أعمال قتل وهجمات في العاصمة كوالالمبور وما حولها خلال شهر رمضان.
وكانت ماليزيا قد أعلنت حالة تأهب قصوى منذ أن نفذ مسلحون، على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير عام 2016.
وقال عبد الحميد بادور، المفتش العام بالشرطة للصحفيين، إن من بين المشتبه بهم الأربعة اثنان من ميانمار إضافة إلى إندونيسي وماليزي.
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