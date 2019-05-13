أدان سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، معتبراً أنها "تهديد خطير لسلامة الملاحة في أحد أهم المعابر المائية في العالم".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الحريري قوله، "إن هذه الأعمال تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية، إضافة إلى كونها اعتداء مباشراً على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك".

وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول العربية الشقيقة في المنطقة. اقرأ أيضاً.. الجامعة العربية تدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للدولة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اللبناني يدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.