الجامعة العربية تدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للدولة

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد في بيان للجامعة العربية، اليوم الإثنين، على أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوي التصعيد في المنطقة.

واعتبر أبو الغيط هذه التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو في الجامعة، مساساً غير مقبول بالأمن القومي العربي.

وأكد في هذا الصدد على التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنها أو أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أية اجراءات تتخذها في هذا الإطار. اقرأ أيضاً.. رئيس البرلمان العربي يدين تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة

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