كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لندن تحذر من تصاعد التوتر "غير المتعمد" بين إيران والولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قلقه، اليوم من تصاعد التوتر "غير المتعمد" بين الولايات المتحدة وإيران في سياق المواجهة بشأن الاتفاق النووي مع طهران والاحتكاك بشأن ناقلات النفط في المنطقة.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قال هانت للصحفيين بمناسبة انعقاد مجلس للخارجية في بروكسل :"نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع عن طريق الصدفة مع تصعيد غير مقصود من الجانبين."