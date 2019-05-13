كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين وسط تزايد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط حتى مع قلق المستثمرين والتجار من آفاق النمو الاقتصادي العالمي وسط أزمة في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، ارتفع سعر عقود خام برنت الآجلة 71.71 دولار للبرميل مرتفعا 1.09 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة 62.45 دولارًا للبرميل، بزيادة 79 سنتًا.

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وقالت المملكة العربية السعودية، الإثنين، إن ناقلتين نفطيتين سعوديتين كانتا ضمن سفن استهدفت "هجومًا تخريبيًا" قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة ، وأدانت ذلك باعتباره محاولة لتقويض أمن إمدادات الخام العالمية.

وقالت الإمارات يوم الأحد إن أربع سفن تجارية تعرضت لهجوم بالقرب من الفجيرة، أحد أكبر مراكز تموين السفن في العالم، ويقع الميناء بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الحوادث بأنها "مثيرة للقلق والفزع" وطلبت إجراء تحقيق في الأمر.

والمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة هما أكبر وثالث أكبر منتج، على التوالي، في منظمة الدول المصدرة للنفط