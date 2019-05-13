كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصور الأولى لإحدى السفن التي تعرضت لعمل تخريبي بخليج عُمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقلت كاميرا "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، إلى موقع إحدى السفن التجارية الأربع، التي تعرضت للتخريب في خليج عُمان بالمياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة قبالة إمارة الفجيرة، الأحد.

وأظهرت صور حصرية لـ"سكاي نيوز عربية"، سفينة تحمل اسم "المرزوقة"، وهي إحدى سفينتين سعوديتين تعرضتا للعمل التخريبي أثناء عبورهما من المنطقة.

وكانت إحدى السفينتين السعوديتين في طريقها إلى ميناء رأس تنورة في مدينة الدمام في الخليج العربي لتحميل النفط، ومن ثم الاتجاه إلى عملاء شركة "أرامكو" في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عًمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.

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وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن الجهات المعنية في الإمارات اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، فيما سترفع الجهات المعنية بالتحقيق النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت الإمارات أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي دون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها.