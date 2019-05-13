كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تضغط على البنوك للموافقة على خطة إنقاذ قروض الطاقة السيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز، اليوم، أنّ خطة تركيا لتنظيف نحو 13 مليار دولار من قروض الطاقة السيئة ، وهي واحدة من أسوأ مخلفات أزمة العملة في العام الماضي ، آخذة في الظهور على الرغم من أن بعض البنوك تصمد أمام الحكومة للموافقة على الضمانات وارتفاع أسعار الكهرباء.

ووفقًا للمقابلات التى أجرتها وكالة رويترز، مع أكثر من عشرة من المصرفيين والمستثمرين والمستشارين والمديرين التنفيذيين للشركة، أن أنقرة تعمل مع المقرضين لصياغة تشريع يحميهم من الخسائر الحادة، حيث تتم إزالة الديون من دفاترهم وتعبئتها بأمان كأموال وبيعها إلى الأجانب المستثمرين ربما بعد بضع سنوات.

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ووفقاً للمصدر، أن المخاطر كبيرة للغاية لأن تركيا تتخذ أولى الخطوات العديدة اللازمة للخروج من الركود ووقف عمليات البيع المتجددة في الليرة التركية، بما في ذلك إصلاح قطاعاتها العقارية والبناءية الضخمة ولكن المضطربة.

ويمكن لمدى سرعة ومصداقية تنفيذ خطة إنقاذ قطاع الطاقة تحديد ما إذا كان أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط يستقر في عملته ويعود إلى النمو في وقت لاحق من هذا العام، أو فشل في كسب ثقة المستثمرين ومخاطر أخرى الأزمة التي تهز الأسواق الناشئة الأخرى.

ووفقًا لعدد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى رويترز، البعض منهم طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ المستثمرون الأجانب الكبار أرسلوا المسؤولين إلى اسطنبول بهدف شراء قروض منخفضة التكلفة، رغم أن الحكومة لا تزال تضغط على البنوك التركية لقبول خطتها.