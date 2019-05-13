كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة أخرى لحكومة مادورو بعد انشقاق جنرال بارز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا جنرال فنزويلي القوات المسلحة في البلاد، إلى الوقوف في وجه الرئيس نيكولا مادورو، الذي اعتمد على دعم الجيش للتمسك بالسلطة رغم الانهيار الاقتصادي.

وقال رامون رانجيل، الذي عرف نفسه على أنه جنرال في سلاح الجو، إن الحكومة الفنزويلية تخضع لسيطرة "الديكتاتورية الشيوعية" في كوبا- وهي حليف رئيسي لمادورو.

"وأضاف رانجل، وهو يرتدي بدلة مع نسخة من الدستور في يده، عبر شريط فيديو نشر على يوتيوب :"علينا إيجاد طريقة للتخلص من الخوف، والخروج إلى الشوارع، والاحتجاج، والسعي إلى اتحاد عسكري لتغيير هذا النظام السياسي.. لقد حان الوقت للانتفاضة".

وووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أنه في حين أن تصريح رانجل يمثل ضربة أخرى لمادورو بعد حفنة من الانشقاقات المماثلة من قبل كبار الضباط هذا العام، لكن ليس هناك ما يشير إلى أنه سيحرف الموازين.