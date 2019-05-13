كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونروا: أكثر من مليون لاجئ في غزة مهددون بنقص الغذاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" اليوم الإثنين، إن أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة مهددون بنقص الغذاء بحلول الشهر المقبل.

وذكرت أونروا في بيان، أن أكثر من نصف عدد سكان قطاع غزة الذي يبلغ 2 مليون نسمة، يعتمد على المعونة الغذائية من المجتمع الدولي، مهددون بنقص الطعام ما لم يؤمّن 60 مليون دولار إضافية بحلول يونيو المقبل.

وقالت الوكالة إن "قدرتنا على مواصلة تقديم الغذاء لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة، بمن في ذلك حوالي 620 ألف شخص يعانون من فقر مدقع، أي الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ويتوجب عليهم العيش على أقل من 1.6 دولار في اليوم الواحد، وحوالي 390 ألف يعانون من فقر مطلق، ويعيشون بأقل من 3.5 دولارات في اليوم ستكون عرضة لتحديات كبيرة".

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وأضافت "أقل من 80 ألف لاجئ من فلسطين كانوا يتلقون المعونة الاجتماعية من الوكالة في غزة في 2000، لكن اليوم هناك أكثر من مليون شخص في حاجة إلى معونة غذائية طارئة، ولا يمكنهم دونها أن يعيشوا يومهم" .

وعقب مدير عمليات أونروا في غزة ماتياس شمالي قائلاً إن "هذا يشكل زيادة بحوالي 10 أضعاف، وسببها الحصار الذي أدى لإغلاق غزة وأثره الكارثي على المجتمع المحلي، إضافة للنزاعات المتعاقبة التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية على الأرض، وكذلك الأزمة السياسة الفلسطينية الداخلية المستمرة التي بدأت في 2007 عقب وصول حركة حماس إلى السلطة في غزة".

وأضاف "اليوم ومع معدل بطالة يبلغ 53% بين سكان غزة وأكثر من مليون شخص يعتمدون على معونات أونروا الغذائية الفصلية، فإن العمل الإنساني الوقائي لوكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك أونروا، والتحويلات التي تأتي من الخارج هي التي منعت غزة من الوصول إلى حافة الانهيار التام".

وأكد أن خدمات أونروا في مجالات الصحة، والتعليم، ودفاعها عن الحقوق والكرامة، أمور لا غنى عنها لغالبية سكان القطاع، والأكثر إلحاحاً الآن هي المساعدة الغذائية التي تقدمها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي لأكثر من مليون لاجئ من فلسطين.