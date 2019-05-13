كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تهديدات ترامب.. الصين: لن نرضخ للضغوط الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، إنّ الصين لن ترضخ أبدًا للضغوط الخارجية، لكنها لم تصل إلى حد الإعلان عن الكيفية التي سترد بها.

بها بكين بعد أن جددت واشنطن تهديدها بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية في نزاع تجاري متصاعد.

وتصاعدت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يوم الجمعة، حيث رفعت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن بكين "خرقت الصفقة" بالتخلي عن الالتزامات السابقة التي تم التعهد بها خلال شهور من المفاوضات .

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كما طلب ترامب من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر، البدء في فرض رسوم جمركية على جميع الواردات المتبقية من الصين ، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر على نحو 300 مليار دولار إضافية من البضائع.

وتعهدت بكين بالرد على أحدث التعريفات الأمريكية، لكنها لم تعلن أي تفاصيل بعد.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال متحدث الخارجية الصينية قنج شوانج:"لقد قلنا عدة مرات أن إضافة الرسوم الجمركية لن يحل أي مشكلة.. الصين لن تستسلم أبدا للضغوط الخارجية".

وأضاف قنج، رداً على سؤال حول تهديد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الصينية :"لدينا الثقة والقدرة على حماية حقوقنا المشروعة".