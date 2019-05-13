كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبى يدعم الاتفاق النووى الإيرانى.. وسيناقشه مع بومبيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فيديريكا موجيريني، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، إنّ الاتحاد الاوروبي يؤيد تأييدا كاملا الاتفاق النووي الدولي مع إيران ويريد من القوى المتنافسة تجنب المزيد من التصعيد بشأن هذه القضية.

وأضافت موجيريني للصحفيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذين وقعوا على الاتفاق :"سنواصل دعمه قدر المستطاع بكل أدواتنا وإرادتنا السياسية."

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أيضًا بمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين لإجراء محادثات حول إيران.

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وقالت موجيريني، إنها أُبلغت خلال ليلة وصول بومبيو إلى بروكسل، حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع شهري منتظم.

"وتابعت :"سنكون هنا طوال اليوم مع جدول أعمال مزدحم، لذلك سوف نرى خلال اليوم كيف وإذا كان سيتمكن من تنظيم اجتماع. إنه دائماً موضع ترحيب واضح، ولكن لا توجد خطط دقيقة في الوقت الحالي.

وبومبيو في طريقه إلى منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، حيث يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الثلاثاء لمناقشة قضية إيران.