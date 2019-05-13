كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: التحقيق في حادث تخريب السفن يتم بحرفية وستتضح الحقائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الدعم والمساندة التي تلقتها الإمارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياه الدولة الإقليمية، أساسه مواقف الدولة في دعم السلام والإستقرار، مؤكداً أن التحقيق سيوضح حقائق الحادث.

جاء ذلك وفقاً للحساب الرسمي للدكتور أنور قرقاش، حيث علق على حادث تخريب السفن قائلاً: إن "الدعم والمساندة الكبيرين لدولة الإمارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والإستقرار، صداقاتنا الكبيرة كسبناها بشفافيتنا ومواقفنا، التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا وإستنتاجاتنا".