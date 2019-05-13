كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أممي يحذر من انهيار التهدئة في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الإثنين من مخاطر انهيار التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في مؤتمر صحافي بغزة: "على كافة الأطراف التعاون لتثبيت التهدئة وتحسين حياة الفلسطينيين في غزة، حتى يكون لديهم أمل بمستقبل أفضل".

وأضاف بعد افتتاح مشروع للطاقة الكهربائية في مستشفى محلي "نتمنى أن تقوم كل الأطراف بدورها حتى لا تنهار التهدئة في غزة وللمضي في تنفيذ المشاريع الإنسانية"، ونبه إلى خطر اندلاع حرب رابعة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، واصفاً الوضع بـ "الهش والمتوتر".

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واعتبر أنه لا طرف يريد استحضار الحرب لأنها ستجلب الدمار على الإسرائيليين والفلسطينيين، وأكد أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً لإحداث اختراق في ملف حصار غزة عبر المشاريع الإنسانية، والتركيز على مشاريع خلق فرص العمل المؤقتة بالتعاون مع البنك الدولي.

ومن المقرر أن يجتمع ملادينوف في وقت لاحق اليوم مع مسؤولي حركة حماس لبحث تنفيذ تفاهمات التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة، وفي الأثناء، بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة صرف مساعدات مالية نقدية لنحو 108 آلاف عائلة فقيرة بـ100 دولار أمريكي لكل عائلة.

وكان رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي وصل قطاع غزة فجر اليوم لمتابعة الإشراف على صرف المساعدات المالية.

وسمحت السلطات الإسرائيلية أمس الأحد باستئناف عمل المعبرين مع قطاع غزة لأول مرة منذ إغلاقهما في 4 مايو الجاري، بعد جولة قتال مع الفصائل الفلسطينية، وأعلنت مصادر فلسطينية عودة معبري "كرم أبو سالم" التجاري و"إيرزبيت حانون" لعبور الأفراد إلى العمل بشكل اعتيادي.