كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع ارتفاع حدة الخلاف التجاري الأمريكي.. الصين: "لن نستسلم أبدا" للضغوط الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين لن تستسلم أبدًا للضغوط الخارجية، لكنها لم تصل إلى حد الإعلان عن الكيفية التي سترد بها بكين بعد أن جددت واشنطن تهديدها بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية في نزاع تجاري متصاعد.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، تعهدت بكين بالرد على أحدث التعريفات الأمريكية، لكنها لم تعلن أي تفاصيل بعد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينج شوانج، في مؤتمر صحفي: "بالنسبة للتفاصيل، يرجى الاستمرار في الاهتمام. نسخ تعبير الولايات المتحدة - انتظر وسترى".

وأضاف "جينج"، ردًا على سؤال حول تهديد "ترامب" بفرض رسوم على جميع الواردات الصينية: "لقد قلنا عدة مرات إن إضافة الرسوم الجمركية لن يحل أي مشكلة. الصين لن تستسلم أبدا للضغوط الخارجية. لدينا الثقة والقدرة على حماية حقوقنا المشروعة والقانونية".

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وحافظت وسائل الإعلام الحكومية أيضًا على إيقاع ثابت من التعليقات شديدة اللهجة اليوم الاثنين، مؤكدة، أن باب المحادثات مع الصين كان مفتوحًا دائمًا، لكنها تعهدت بالدفاع عن مصالح البلاد وكرامتها.

وقالت صحيفة "الشعب اليومية"، وهي أكبر صحيفة في الصين للحزب الشيوعي الحاكم، في تعليق: "لن تخسر الصين في أي وقت من الأوقات احترام البلاد ولا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تبتلع الصين الفاكهة اللاذعة التي تضر بمصالحها الأساسية".

ومن جانبه، قال التلفزيون الحكومي، في تعليق منفصل، إن التأثير على الاقتصاد الصيني من التعريفات الأمريكية "يمكن السيطرة عليه بالكامل".

وأضاف: "ليس بالأمر الجلل. لا بد للصين من تحويل الأزمة إلى فرصة واستخدام هذا لاختبار قدراتها، لجعل البلاد أقوى".