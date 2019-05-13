كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الدول العربية تدين الأعمال التخريبية في خليج عُمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاثنين، بـ"أشد العبارات" الأعمال التخريبية التي استهدفت، صباح الأحد، سفن شحن تجارية مدنية قرب المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي قرب إمارة الفجيرة.

وشدد أبو الغيط على أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل مساسا خطيرا بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوي التصعيد في المنطقة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي، إن أبو الغيط يرى "التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساسا غير مقبول بالأمن القومي العربي".

وكانت الإمارات أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية، من عدة جنسيات، تعرضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في وقت سابق من الاثنين، عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قوله إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

وتعليقا على ذلك، أكد أبو الغيط "التضامن الكامل مع كل من الإمارات والسعودية في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أية إجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار".

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أعرب، في وقت سابق من الاثنين، عن إدانة المملكة لهذه الأعمال التخريبية.