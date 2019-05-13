العثماني: لا تعديل حكومي على الطاولة الآن.. ويتساءل: هل تريدونه بالقوة؟

بعدما تم التداول على نطاق واسع في الترتيب لتعديل حكومي قريب في حكومة سعد الدين العثماني، خرج رئيس الحكومة، ليلة أمس الأحد، لينفي نفيا قاطعا وجود أي تعديل حكومي يناقش، حاليا، فوق الطاولة.

ورد العثماني على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء مفتوح، ليلة أمس، في بيت الصحافة في طنجة، وقال، “ليس لدي تعديل الآن، هل تريدونه أن يكون بالقوة، لأن أحد الصحافيين كتب عنه؟ الحماق هذا..”.

وأضاف العثماني: “ليس هناك تعديل حكومي على الطاولة، ولا مشكل في أن يكون هناك تعديل حكومي، فليست نهاية العالم، والتعديل ممكن يكون..”.

ويرى العثماني أنه “في الغالب يكون التعديل منتصف الولاية الحكومية”، مضيفا: “وقد نلجأ إليه”.

وأفاد رئيس الحكومة أن “هناك بعض الأحزاب تطلب التعديل الحكومي، لكن ليس هناك كلاما جديا حول الموضوع الآن”.