بعد العملية الجراحية لسواريز..إصابة جديدة تضرِب بقلعة برشلونة

ضربة موجعة تلك التي تلقاها نادي برشلونة الاسباني أياما قليلة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، بإصابة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، وضرورة خلوذه لفترة راحة.

وحسب بلاغ لبرشلونة خلال الساعات الأخيرة، فإن كوتينيو يعاني من إصابة بالفخذ الأيسر، ويحتاج معها ل10 ايام، قبل العودة إلى المنافسات، أبرزها نهائي كأس الملك

وكان برشلونة قد أعلن قبل أسبوع تقريبا خضوع الاوروغواني لويس سواريز، لعملية جراحية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جاهيزيته من عدمها بآخر استحقاق محلي للمجموعة، بعد تحقيق لقب ” الليغا”.

وكان برشلونة قد تلقى صدمة أخرى بإقصائه رسميا من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الريمونتادا الذي قادها ليفربول في ملعب ” الأنفيلد”، الأربعاء الماضي.