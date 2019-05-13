ربيع الصقلي: كنت ممثلا قبل شهرتي على الأنستغرام!

كشف ربيع صقلي، الشخصية الشهيرة على أمستغرام، و الممثل في سلسلة” قصر الباشا” الرمضانية، أنه ليس وافدا جديدا على عالم الفن بل كان ممثلا قبل شهرته على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

وصرح ربيع، ل”اليوم24″، أنه شارك سنة 2014، في سلسلة “تاريخنا فخرنا” على قناة ميدي 1 تي في، وانقطع عن التمثيل، قبل أن يقرر دخول عالم إنستغرام واستغلال موهبته لتكوين قاعدة جماهيرية.

وعاد الصقلي للتمثيل في رمضان الحالي في سلسلة” قصر الباشا”، التي تعرض على القناة الثانية، وكذلك في مسلسل يعرض بعد شهر رمضان بعنوان “دموع وردة” أخرجه ياسين فنان، وشارك فيه والممثلون حنان الابراهيمي، ومجدولين الإدريسي، ورفيق بوبكر.

يذكر أن ربيع الصقلي اشتهر بمقاطع وفيديوهات كوميدية على” أنستغرام”، ويبلغ عدد متتبعيه “340 ألف متابع”.