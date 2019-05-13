ورشة حوار إنتاجي في جاليري فتوش

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

جاليري فتوش الكبيرة تقدّم "ورشة حوار إنتاجيّ" مع الفنان أكرم الحلبي، وهي ورشة لمناقشة طرق إنتاج وتقديم الأعمال الفنيّة للفنانين الشباب، وبلورة توجّههم الفنيّ فكريًّا وتقنيًّا.

تمتد الورشة من 20 وحتى 22 أيار (مايو) 2019، يوميًّا من الساعة 16:00 حتى 20:00

عن الورشة

إن كنتم في بداية طريقكم الفنيّة أو تدرسون الفنّ في المعاهد العليا، انضموا إلى هذه الورشة التي سيمرّرها الفنان أكرم حلبي القادم من مدينة فيينا، والتي سيعمل من خلالها مع المشاركات والمشاركين على مناقشة أفكار وطرح تساؤلات أمام أعمالكم الفنيّة التي تنوون تقديمها للجمهور كمشاريع فنيّة أو معارض في الفضاءات وصالات العرض. فعبر العمل الجماعيّ والفرديّ على أعمالكم وتوجّهاتكم، ستكون أمامكم فرصة لبلورة وتحديد مشاريعكم على المستوى النظريّ والعمليّ.

يشمل العمل والنقاش خلال الورشة على:

- المضمون والمفهوم

- التوليف بين المضامين واحتمالاتها، وإنتاج المفهوم.

- ما هو موضوع العمل؟ علاقته بالفنان؟ المكان؟ القصة؟

- التقنية، المواد المستعملة.

- السعي لتطوير التقنية.

- تحليل المواد المستعملة ورموزها.

- طريقة العرض، كيف تخدم فكرة العمل (في فضاء المكان / لقاء بورتريه أو لقاء جسد).

- التقديم وموقف الفنّان من العمل.

- ما هي قصّة اليوم؟

ملاحظة: على المشاركات والمشاركين إحضار صور من أعمالهم أو أعمالهم الأصليّة.

ملاحظة 2: يستوعب العمل في الورشة جميع التقنيّات الفنيّة: الرسم، التصوير، الفيديو، النحت، التركيب، الأداء، الصوت.

أكرم الحلبي

ولد أكرم الحلبي في مجدل شمس في الجولان السوري المحتل في عام 1981. درس الفن في بيت الفن في مجدل شمس وفي جامعة دمشق. شارك في أكاديمية دارة الفنون الصيفية في عمان وفي برنامج التبادل الطلابي في أكاديمية أوميا للفنون الجميلة في السويد، ثمّ أنهى الماجستير في أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا عام 2012. كما درس التربية الفنية لمدّة ثلاث سنوات في الفيلم أكاديمي في فيينا في قسم المؤثرات البصرية في السينما حتى عام 2017.

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شارك في معارض متنوعة رافقت دراسته الأكاديمية للفنون، منها: معرض "المستقبل الجديد" في متحف دي بالازو، بولونيا، إيطاليا عام 2013. معرض ”نص وصورة 3" في غاليري ”تيبوغرافي دي لي ارت“، فرنسا عام 2014. معرض "خلق مشترك" في ”في متحف هوندرت فاسير، فيينا عام 2015. ومعرض ”الشتات الان“ في متحف الفنون الجميلة في مدينة جيفو اليابان عام 2017.

تم جمع أعماله من قبل العديد من جامعي القطع الخاصة في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. بالإضافة إلى مجموعة المتحف البريطاني، قسم الشرق الأوسط، لندن. ومجموعة ”رسوم ومطبوعات / كوبفيرشتشكابينيت“، فيينا، النمسا.

آخر موعد للتقديم: 18 أيار (مايو) 2019.

للتسجيل، راسلوا جاليري فتوش على البريد الإلكتروني التالي: ‏[email protected] أو اتصلوا بهذا الرقم: 048555035

رسوم الاشتراك: 300 شيكل