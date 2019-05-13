اعتقال شابين من كفر كنا والمغار بشبهة التهديد والابتزاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين من كفر كنا والمغار ونسبت إليهما شبهة تهديد وابتزاز أشخاص وأصحاب محال تجارية خلال جباية ديون لم يتم سدادها بعد اقتراضها من السوق السوداء.

ونسبت الشرطة للشابين جباية أموال من أشخاص وأصحاب محال تجارية، شمالي البلاد، قاموا باستقراض أموال من السوق السوداء ولم يتمكنوا من سدادها فجرى ابتزازهم وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم أو بأفراد عائلاتهم إذا لم يدفعوا المبالغ المطلوبة. وبحسب الشبهات، قام المشتبهان بتبييض مبالغ تصل إلى ملايين الشواقل. وضبطت الشرطة خلال التفتيشات هواتف ومستندات.

هذا، وستنظر محكمة الصلح في كريات شمونة في طلب تمديد فترة اعتقال الشابين على ذمة التحقيق، اليوم الإثنين.