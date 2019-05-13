القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين من كفر كنا والمغار ونسبت إليهما شبهة تهديد وابتزاز أشخاص وأصحاب محال تجارية خلال جباية ديون لم يتم سدادها بعد اقتراضها من السوق السوداء.
ونسبت الشرطة للشابين جباية أموال من أشخاص وأصحاب محال تجارية، شمالي البلاد، قاموا باستقراض أموال من السوق السوداء ولم يتمكنوا من سدادها فجرى ابتزازهم وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم أو بأفراد عائلاتهم إذا لم يدفعوا المبالغ المطلوبة. وبحسب الشبهات، قام المشتبهان بتبييض مبالغ تصل إلى ملايين الشواقل. وضبطت الشرطة خلال التفتيشات هواتف ومستندات.
هذا، وستنظر محكمة الصلح في كريات شمونة في طلب تمديد فترة اعتقال الشابين على ذمة التحقيق، اليوم الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال شابين من كفر كنا والمغار بشبهة التهديد والابتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.