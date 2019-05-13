الإعلان عن منح دعم الاستثمار وتطوير مشاريع مدرة للدخل

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يقدم برنامج تطوير السوق المتكامل في الضفة وغزة من خلال هذا النشاط منحًا متعددة لإنشاء وتطوير مشاريع إنتاجية تستهدف التعاونيات الزراعية والإنتاجية، كذلك الاتحادات التابعة للقطاع الزراعي، ممن يمتلكون ويديرون الأعمال الزراعية الناشئة بغية 1) مساعدتها على تحسين مهاراتها وقدراتها الابتكارية 2) واستخدام التقنيات الحديثة 3) والتغلب على التحديات التي تواجهها وبالتالي تحسين قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

الفئة المستهدفة

يستهدف البرنامج الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة العاملة بكافة تخصصاتها والتي تمارس أعمالها بشكل قانوني وممنهج. كذلك يستهدف الاتحادات وأي اتحاد أو تعاون مشترك ما بين أكثر من جمعية أو شركات القطاع الخاص أو مؤسسات تعمل في مجال العمل الزراعي.

شروط التقديم

يجب أن تكون الجمعية التعاونية أو الاتحادات المتقدمة بالطلب مسجلة حسب الأصول وتعمل على إنتاج سلع أو خدمات معينة، ويمكنها أن تثبت الحكم الرشيد (بما في ذلك الحساسية للنوع الاجتماعي) وتظهر قدرتها على الانخراط في أعمال جماعية عبر سلاسل القيمة. سيتم الحصول على توصيات وتطمينات من قبل هيئة العمل التعاوني في هذا الإطار. يجب أن تكون الجمعية التعاونية أو الاتحادات المتقدمة بالطلب ملتزمة بالإجراءات المالية والإدارية المطلوبة حسب القوانين والأنظمة المتبعة. سيتم الحصول على توصيات وتطمينات من قبل هيئة العمل التعاوني في هذا الإطار. يجب أن تدل حالة الجمعية على سلامة الوضع القانوني، وعدم وجود معيقات قانونية قد تؤثر على سير المشروع وتأثر على نتائج التمويل المطلوب. سيتم الحصول على توصيات وتطمينات من قبل هيئة العمل التعاوني في هذا الإطار. يجب أن يسهم مجال عمل الجمعية التعاونية أو الاتحاد والمشروع المعني دعمه ويقع ضمن واحدة أو أكثر من سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية والإنتاجية المرتبطة بقطاعات أ) منتجات الحليب والألبان، ب) النخيل ، ج) العنب د) والخضروات وخاصة الجزر والبصل.

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نوع وسقف المنحة

يمكن أن تشتمل المنحة على طيف واسع من أنواع الدعم بما يشمل:

الدعم التقني: دراسات وأبحاث مرتبطة بالسوق ودخول أسواق جديدة، أدوات الدخول للسوق مثل الحملات الترويجية والتسويقية ولقاءات الأعمال في الداخل والخارج، خدمات التوعية حول المنتجات والخدمات، خدمات تطوير التعبئة والتغليف، خدمات تطوير القدرات وخاصة المرتبطة بشكل أساسي بالمعرفة وتطوير آليات العمل. الدعم العلمي التقني: دراسات علمية مختصة (مثل أبحاث تطبيقية متخصصة، أبحاث متعلقة بتطوير تكنولوجيا العمل وتقنياته، تطوير نماذج لأدوات وآليات العمل، تطوير خلطات أو صيغ أو معدلات إنتاجية ... إلخ)، شراء البرامج والأنظمة الخاصة بالعمل والتي تسهم بشكل نوعي في رفع مستويات الإنتاج لجهة الإنتاجية، الجودة، الدقة والإتقان، النظافة والصحة ... إلخ)، شراء الأدوات والمواد المخبرية. الدعم الموجه لتطوير آليات الإنتاج أو البدء بالإنتاج: شراء الآلات والمعدات والأدوات الإنتاجية بما يسمح بتسريع البدء بالإنتاج، تطوير الإنتاج لجهة النوع والكم، استبدال الآلات والمعدات والأدوات ذات طراز قديم. يصل سقف دعم الاستثمارات (بمعنى المساهمة من طرف برنامج تطوير السوق المتكامل) الموجهة لكل جمعية او اتحاد سقف 15,000 دولار أمريكي، وسوف لن يكون بالإمكان زيادة أو رفع هذا السقف. يعطي "برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" أولوية خاصة لتمكين المرأة وفئة الشباب، وعليه يشجع البرنامج النساء والشابات والشباب على تقديم طلبات للاستفادة من هذا البرنامج.

آخر موعد للتقديم: 23 أيار (مايو) 2019.

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