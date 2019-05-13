بعد تتويجه بالحذاء الذهبي: صلاح يرد على سؤال ابنته مكة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، صورة برفقة ابنته مكة بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البريمييرليغ.
وتُوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، لكنه تقاسم الجائزة هذا العام مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانغ، لاعب أرسنال، بعدما تساوى الثلاثي برصيد 22 هدفًا.
وكتب صلاح في رسالته لنجلته "نعم أعرف أن هناك واحدًا في المنزل، هذا حذاء جديد".
وفشل ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي، بعدما احتل الوصافة برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب بفارق نقطة وحيدة.
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