كفر كنا: إصابة خطيرة لشخص في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار خلال تواجده في الشارع الرئيسي ببلدة كفر كنا بعد ظهر اليوم، الإثنين.
ووفقا للشرطة، نشب شجار في كفر كنا، أطلقت فيه عيارات نارية على شخص، في الستينات من عمره، تواجد في المكان ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى بوريا لتلقي العلاج اللازم. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.
ووفقا لمصادر طبية فإن الشخص أصيب في القسم العلوي من جسده، وتم تقديم الإسعافات له ونقله للمستشفى.
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