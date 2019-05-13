اليابان: القصر الإمبراطوري يُعلن عن مكان تتويج الإمبراطور الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسؤولون يابانيون، أن القصر الإمبراطوري اختار كهانة قشرة سلحفاة قديمة من أجل تحديد مواقع حصاد "الأرز المقدس" مع ترقب تتويج الإمبراطور الجديد ناروهيتو.
ويُستخدم ما يُطلق عليه اليابانيون "الأرز المقدس في طقوس الحصاد القادمة، وهي الطقوس الأكثر أهمية التي سيؤديها الإمبراطور الجديد ناروهيتو بعد تتويجه.
واعتلى ناروهيتو عرش الأقحوان في الأول من أيار/ مايو بعد يوم من تنازل والده أكيهيتو عن العرش.
وسيكون احتفال يوم "الشكر العظيم" في منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، أول صلاة يؤديها ناروهيتو كإمبراطور من أجل حصاد جيد لشعبه.
واختار مسؤولو القصر وهم يرتدون الزي التقليدي لكهانة السلحفاة اليوم الإثنين مدينة كيوتو غربي اليابان ومدينة توتشيغي في الشرق لزراعة الأرز. وقاموا بحرق قشرة السلحفاة وتحليل الشقوق التي ظهرت فيها لتحديد المواقع.
وطقوس "الشنتو" التي تمولها الحكومة هي قضية مثير للخلاف حيث يقول المعارضون أنها تنتهك الفصل الدستوري بين الدين والدولة.
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