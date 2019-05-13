انت الان تتابع تفاصيل خبر الصور الأولى لسفينة سعودية تعرضت لـ"التخريب" بالفجيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 12:50 مساءً - أظهرت لقطات مصورة، اليوم الاثنين، واحدة من السفن الأربع التي قالت الإمارات إنها تعرضت لـ"أعمال تخريبية" في مياهها الاقتصادية.

وبثّت قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية تقريراً مصوراً، لأول مرة، من أمام سفينة الشحن السعودية "المرزوقة"، وقالت إنها تعرضت للتخريب حين كانت في طريقها لتحميل النفط إلى أمريكا.

وأعلنت الرياض، اليوم، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

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وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في بيان: إن "الاعتداء الذي تم الأحد يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة".

وأوضح أن "إحدى الناقلتين كانت في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية".

وأمس قالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها) تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ويقع ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات (70 ميلاً بحرياً عن مضيق هرمز)، الذي يشهد حرباً كلامية بين واشنطن وإيران ودول الخليج.

وأضافت: إنه "جارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".